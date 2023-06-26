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Spor

Barış Alper Yılmaz için Avrupa takımları sıraya girdi: Gözler Galatasaray'ın kararında

Galatasaray'da geçen sezon büyük bir çıkış yakalayan ve Milli Takım formasıyla da bunu sürdüren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

20:02 . 26/06/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Avrupa liglerinden talipler çıktı.


A Milli Takım'ın EURO 2024 Grup Elemeleri'nde 2-0 mağlup ettiği Galler maçında İrfan Can Kahveci'ye harika bir asist yapan Barış, dikkatleri üzerine çekmişti.


Performansında artış yaşanan milli oyuncu için Ajax ve PSV'nın yanı sıra Lazio'nun harekete geçtiği öğrenildi.


Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki yıldız için gelen resmi teklifler beklenecek.


Avrupa takımları sıraya girdi

Piyasa değeri 4 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, 2021 yaz transfer döneminde Ankara Keçiörengücü takımından 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.


İlk sezonunda yedek kalan Barış, ikinci sezonunda kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.


Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2022-2023 sezonunda kritik maçlarda sahne alan Barış, Fenerbahçe ile oynanan 2 derbide de ilk 11'de yer alarak ön plana çıktı. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



#Transfer
#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
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