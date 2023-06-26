Barış Alper Yılmaz için Avrupa takımları sıraya girdi: Gözler Galatasaray'ın kararında

A Milli Takım'ın EURO 2024 Grup Elemeleri'nde 2-0 mağlup ettiği Galler maçında İrfan Can Kahveci'ye harika bir asist yapan Barış, dikkatleri üzerine çekmişti.

Performansında artış yaşanan milli oyuncu için Ajax ve PSV'nın yanı sıra Lazio'nun harekete geçtiği öğrenildi.

Piyasa değeri 4 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, 2021 yaz transfer döneminde Ankara Keçiörengücü takımından 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2022-2023 sezonunda kritik maçlarda sahne alan Barış, Fenerbahçe ile oynanan 2 derbide de ilk 11'de yer alarak ön plana çıktı. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.