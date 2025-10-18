Yeni Şafak
Başakşehir - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

17:5318/10/2025, Cumartesi
Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.


Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


22 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.


BAŞAKŞEHİR - GALATARASARAY MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir:
Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Kaluzinski, Harit, Operi, Eldor, Bertuğ
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi

BAŞAKŞEHİR - GALATARASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

