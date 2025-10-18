Başakşehir 1-2 Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 61. dakikada Leroy Sane (2) kaydetti. Başakşehir'in golünü 59. dakikada Shomurodov attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir 6 puanla 15. sıraya geriledi.
1' Galatasaray gole çok yaklaştı. Icardi'nin aşırtması direkten döndü, seken topa Arjantinli forvet vuramadı.
21' Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Muhammed Şengezer topu kornere çelmeyi başardı.
40' Ceza alanında Barış Alper Yılmaz'ın pasına yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda Muhammed Şengezer topa hakim olmayı başardı.
45+3' Şık çalımla rakibini ekarte eden İlkay Gündoğan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Leroy Sane, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in yanından ağlarla buluştu: 0-1.
51' Başakşehir'in attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
59' Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Olivier Kemen'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Eldor Shomurodov, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
61' Galatasaray, Leroy Sane'nin golü ile maçta tekrar öne geçti: 1-2.