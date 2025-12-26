Yeni Şafak
Beşiktaş açıkladı: Kulüp bulmaları istenen iki isim kadro dışı kaldı

18:4126/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
AA
Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor.
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcuları Mert Günok ile Necip Uysal'dan kulüp bulmalarını istediklerini duyurdu.

Beşiktaş, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'dan devre arasında takım bulmalarını istedi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtildi.


Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirildi.


Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında "Futbol akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana futbol A takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.



