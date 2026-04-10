Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'ın gollerini 4'te Orkun Kökçü, 9. dakikada Jota Silva, 33 ve 59'da Oh Hyeon-gyu kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 21. dakikada Sander van de Streek ile 47'de Samuel Ballet'den geldi.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 55'e yükseltirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.