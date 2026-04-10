Beşiktaş Antalyaspor'u yendi! Derin bir 'oh' çekti

21:5210/04/2026, Cuma
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Zorlu mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ın gollerini 4'te Orkun Kökçü, 9. dakikada Jota Silva, 33 ve 59'da Oh Hyeon-gyu kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 21. dakikada Sander van de Streek ile 47'de Samuel Ballet'den geldi.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 55'e yükseltirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.



Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'leri

Beşiktaş:
Beşiktaş XI | Ersin, Murillo, Tiago, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota, Oh.
Antalyaspor:
Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet.



12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF! 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi, af var mı? ADALET BAKANLIĞI duyuruları