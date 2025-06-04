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Beşiktaş Dusan Alimpijevic’in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Dusan Alimpijevic’in sözleşmesini uzattı

16:594/06/2025, Çarşamba
AA
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Başantrenör Dusan Alimpijevic
Başantrenör Dusan Alimpijevic

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Siyah-beyazlı kulüpten "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.




#Beşiktaş Fibabanka
#Dusan Alimpijevic
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