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Beşiktaş'a Galatasaray'dan transfer

Beşiktaş'a Galatasaray'dan transfer

13:054/06/2025, Çarşamba
AA
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Meltem Yıldızhan
Meltem Yıldızhan

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ezeli rakibi Galatasaray'dan ayrılan uzun forvet oyuncusu Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray'dan ayrılan Meltem Yıldızhan'ı transfer ettiğini açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Meltem Yıldızhan ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Galatasaray ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Meltem Yıldızhan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.




#Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı
#Transfer
#Meltem Yıldızhan
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