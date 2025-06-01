TBF'den Beşiktaş'a para cezası

TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Galatasaray ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle toplamda 330 bin lira para cezası uygulandı.