Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
TBF'den Beşiktaş'a para cezası

TBF'den Beşiktaş'a para cezası

18:371/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Beşiktaş Fibabanka
Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Beşiktaş Fibabanka'ya para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka'ya 247 bin 500 lira para cezası verdi.


TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Galatasaray ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle toplamda 330 bin lira para cezası uygulandı.


Kulüp yetkililerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına gösterdiği gayretler nedeniyle ceza, yüzde 25 indirime gidilerek 247 bin 500 liraya çekildi.




#Beşiktaş Fibabanka
#TBF Disiplin Kurulu
#Türkiye Basketbol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karneler ne zaman alınacak? 2025 yaz tatili için geri sayım