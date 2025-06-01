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Beşiktaş BOA Nikolina Milic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Nikolina Milic'i kadrosuna kattı

13:031/06/2025, Pazar
AA
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Milic profesyonel kariyerine Sırbistan ekibi Radnicki'de başlamıştı.
Milic profesyonel kariyerine Sırbistan ekibi Radnicki'de başlamıştı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, Sırp oyuncu Nikolina Milic'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nikolina Milic'i kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Sırp oyuncu Nikolina Milic ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Sırbistan ekibi Radnicki ile başlayan oyuncu, pivot pozisyonunda görev yapmaktadır. Nikolina Milic’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

#Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı
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#Nikolina Milic
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