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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin görüntüsü tartışma çıkardı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesinde tribünlerde çekilen görüntü tartışma çıkardı. Buna sebep olan ise pandemiye rağmen tribünlerde yoğunluk yaşanması ve stadyuma seyirci alındı iddiası.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünler.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünler.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin görüntüsü tartışma başlattı.

Maç öncesinde çekilen fotoğrafta Beşiktaş tribünlerindeki yoğunluk dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak rakip takım taraftarları sosyal medyada tepki içerikli mesajlar paylaştı.

  • Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında oynanan derbi maçında da Fenerbahçe tribünlerinde seyirci olduğu iddia edilmiş ve büyük tartışma yaşanmıştı.

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