Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin görüntüsü tartışma çıkardı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin görüntüsü tartışma başlattı.
Maç öncesinde çekilen fotoğrafta Beşiktaş tribünlerindeki yoğunluk dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak rakip takım taraftarları sosyal medyada tepki içerikli mesajlar paylaştı.
- Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında oynanan derbi maçında da Fenerbahçe tribünlerinde seyirci olduğu iddia edilmiş ve büyük tartışma yaşanmıştı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünler 👀 pic.twitter.com/FTllwbY5Th
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünler 👀 pic.twitter.com/FTllwbY5Th— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 21, 2021