Beşiktaş potada tamam ya da devam maçına çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka yarı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.