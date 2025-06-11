Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Beşiktaş potada tamam ya da devam maçına çıkıyor

Beşiktaş potada tamam ya da devam maçına çıkıyor

17:4111/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Shane Larkin ile Derek Needham'ın mücadelesi
Shane Larkin ile Derek Needham'ın mücadelesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka yarı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.


Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.


Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.




#Basketbol Süper Ligi
#Anadolu Efes
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri