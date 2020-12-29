Beşiktaş-Sivasspor maçında 'taç çizgisi' ve Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da gündem oldu​

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk eti. Mücadele 3-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmada yaşanan bir pozisyon hem maç damga vurdu hem de Avrupa basınında geniş yer buldu.
Top çizgiyi geçti mi?
Mücadelenin 21. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı gol öncesinde, topu Ghezzal ile buluşturan Rosier'in, meşin yuvarlağı taç çizgisini geçtikten sonra çevirdiği iddia edildi. Yaklaşık 4 dakika boyunca VAR odasında incelenen pozisyon, gol kararıyla sonuçlandı.
Hakan Arslan, hakeme telefonla pozisyonu gösterdi
Mücadelenin ilk yarısı bittiğinde ise Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan, eline aldığı telefonla pozisyonu maçın hakemi Arda Kardeşler'e izletmek istedi. Çıkan tartışmada Hakan Arslan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Avrupa basınında geniş yer buldu
Avrupa basını da hem taç çizgisini hem de Hakan Arslan'ı manşetlerine taşıdı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, hakem Arda Kardeşler ve Hakan Arslan arasındaki pozisyonu okuyucularına şu şekilde duyurdu:
''Hakan Arslan, telefonu ile hakeme hatasını göstermeye çalıştı. Takım kaptanı önce sarı kart, ardından sakinleşmeyince kırmızı kart gördü. Görüntülerden oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor.''
Alman basınından 11Freunde sitesi ise ''Mutlaka bunu görmelisiniz'' başlığı ile verdiği haberde yaşananları okuyucularına aktardı.
Belçika'dan Nieuwsblad, Hakan Arslan'ın pozisyonunu ''Görülmemiş olay" cümleleriyle manşete taşırken, "Sivasspor kaptanı pozisyonu telefonundan hakeme gösterdi, kırmızı kart ile cezalandırıldı'' ifadelerine yer verdi.
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