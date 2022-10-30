Spor ÖZET | Beşiktaş - Ümraniyespor 5-2
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ÖZET | Beşiktaş - Ümraniyespor: 5-2

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı Ümraniyespor maçında rakibini 5-2 mağlup etti. 7 golün atıldığı karşılaşmada Cenk Tosun ve Weghorst performanslarıyla dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Ümraniyespor maç özeti ve golleri izle: Weghorst ve Cenk Tosun gol izle
Beşiktaşlı futbolcuların sevinci.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı Ümraniyespor maçında rakibini 5-2 mağlup etti. 7 golün atıldığı karşılaşmada Cenk Tosun ve Weghorst performanslarıyla dikkat çekti.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada ceza sahasında Weghorst’un çevirmek istediği top Allyson’un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir süre VAR ile görüştükten sonra pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Gedson kendi yarı sahasında kazandığı topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Meşin yuvarlakla birlikte sol kanada doğru hareketlenen Cenk, pasını ters koşu yapan Weghorst ile aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girip sağ çaprazdan yerden çektiği şut filelere gitti. 2-0

43. dakikada sol kanatta Rosier’e yaptığı baskı sonucu topu kazanan del Valle’nin ceza sahasına ortasında ön direkte Avounou’nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Umut’un sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında topla buluşan del Valle’nin sert şutu filelerle buluştu. 2-1

48. dakikada Salih’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Josef’in topuğuyla içeriye çevirdiği topa Tayyip’in penaltı noktası yakınlarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

54. dakikada Gedson’un ceza sahasına girmeden sol tarafa gönderdiği pasta Salih’in çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Anıl kornere çeldi.

56. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Cenk’in, yay içine çevirdiği topa Salih’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

57. dakikada savunmanın arkasına sarkan Geraldo’nun kale önüne çevirdiği pasta Avounou’nun altıpas içinde müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

62. dakikada Redmond’un ceza sahası dışı sağ çaprazından arka direğe gönderdiği ortaya rakibinden önce iyi yükselen Cenk, kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkaran golü attı. 4-2

78. dakikada Gedson’un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Weghorst, kaleci Anıl’ı da çalımlayıp çapraz pozisyondan topu boş kaleye attı. 5-2

83. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Metehan’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

85. dakikada sol tarafta Allyson’a baskısı sonuç veren ve topu kazanan Weghorst’un ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Anıl gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.


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