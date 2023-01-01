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Tormena'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından forvete eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı almak için bekleyişini sürdürürken, stoperde de hareketli gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yöneticiler, Braga'dan Vitor Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi kapıyı 7 milyon eurodan açarken, ilk olarak 2 milyon euro öneren siyah-beyazlı kulüp, teklifi 3 milyon euroya yükseltti. Braga'nın 5 milyon euroya kadar indiği belirtilirken Tormena'nın menajeri ve Portekiz ekibi ile görüşmeler sürüyor.
1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente'den 1.25 milyon euro karşılığında transfer edilen Vitor Tormena, bu sezon 23 karşılaşmada 1 gol kaydetti.