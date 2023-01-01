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Spor
Tormena için sıkı pazarlık
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Braga forması giyen Vitor Tormena için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, son yaptığı teklifin rakamını yükseltti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:47 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Tormena'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Tormena'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından forvete eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı almak için bekleyişini sürdürürken, stoperde de hareketli gelişmeler yaşanıyor.


Beşiktaş teklifini yükseltti

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yöneticiler, Braga'dan Vitor Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi kapıyı 7 milyon eurodan açarken, ilk olarak 2 milyon euro öneren siyah-beyazlı kulüp, teklifi 3 milyon euroya yükseltti. Braga'nın 5 milyon euroya kadar indiği belirtilirken Tormena'nın menajeri ve Portekiz ekibi ile görüşmeler sürüyor.


1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente'den 1.25 milyon euro karşılığında transfer edilen Vitor Tormena, bu sezon 23 karşılaşmada 1 gol kaydetti.





#Vitor Tormena
#Beşiktaş
#Braga
1 saat önce
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Tormena için sıkı pazarlık
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