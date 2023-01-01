Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yöneticiler, Braga'dan Vitor Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi kapıyı 7 milyon eurodan açarken, ilk olarak 2 milyon euro öneren siyah-beyazlı kulüp, teklifi 3 milyon euroya yükseltti. Braga'nın 5 milyon euroya kadar indiği belirtilirken Tormena'nın menajeri ve Portekiz ekibi ile görüşmeler sürüyor.