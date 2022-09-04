Spor Ersin Destanoğlu Ankaragücü maçında neden oynamadı?
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Ersin Destanoğlu Ankaragücü maçında neden oynamadı?

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde teknik direktör Valerien Ismael, kadroda rotasyona gitti ve kaleci Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i ilk 11'de başlattı. Peki Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden Ankaragücü maçında oynamadı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Ersin Destanoğlu neden Ankaragücü maçında oynamadı?
Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Ersin Destanoğlu neden Ankaragücü maçında oynamadı?

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. Valerien Ismael'in bu tercihi yapma sebebi olarak, kadroda rekabeti arttırmak istediği öğrenildi.

  • Sözleşme yenilememişti
  • Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, henüz Beşiktaş ile sözleşme yenilemedi. Görüşmelerin devam ettiği bilinirken, genç kaleciye yurt dışından da tekliflerin geldiği öğrenildi.

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