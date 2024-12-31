Beşiktaş'ta ilk hamle Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına seçilen Serdal Adalı, hiç beklemeden kolları sıvadı. Rekor oyla seçilerek siyah-beyazlı kulübün 37. Başkanı olan Adalı, seçim öncesi söylediği teknik direktör vaadini hemen yerine getirmek istiyor. Bu konuda önceliklerinin Sergen Yalçın olduğunu ifade eden Adalı, başkan seçilir seçilmez kendisiyle temas kurdu. Daha önce yapılan görüşmede Mayıs ayında göreve gelmenin daha uygun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, bu konuda Adalı’dan olumlu yanıt alamamıştı. Beşiktaş Başkanı, önce takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe’den takımla ilgili son raporu alıp daha sonra da Sergen Yalçın ile imzayı atmak istiyor.

BEŞİKTAŞ’TA HEDEF BİTMEZ

Sergen Yalçın’ın teknik heyetinden kalec antrenörü Murat Şahin de göreve gelmeleri halinde takımı ideal yere taşıyacaklarını söyledi. HT Spor'a değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Niye ligdeki yarışta ikinciliği kovalamayalım? Beşiktaş camiası büyük bir camiadır; hiçbir zaman hedefi bitmez" diye konuştu.Murat Şahin, "Hem Türkiye Kupası hem de ligde 2. olmak birer hedeftir. Bunu sağlayabilecek güce sahibiz. Burada önemli olan, küsmüş taraftarı sahaya tekrar çekebilmek." ifadelerini kullandı. Şahin, "Sayın Başkan uygun görürse, doğru bir yapılanma ile en kısa sürede Beşiktaş'ı bu yarışın içine alıp kupaları kazanabileceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ortaya felsefe koyacağız

Beşiktaş’ta İkinci Başkanlık görevini sürdürecek olan Hakan Daltaban, sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi. Daltaban, “Biz olağanüstü bir seçim ile geldik. Bunun nedeni birden fazla şeyin kötü gitmesiydi. Bu durumu sadece futbol takımının kötü gitmesiyle veya mali disiplinle anlatamayız. Biz, önce mali disiplin ve planlarımız doğrultusunda da futbol takımımızın yapılanmasını sağlayacağız. Başkanımızın sponsorluklarla birlikte devre arasında taahhüt ettiği bir takım değişiklik var. Futbolun nasıl yönetileceğiyle ilgili olarak ortaya bir felsefe koyacağız. Sonrasında da zaten başkanımız sizlere gerekli adımları anlatacak” dedi.











