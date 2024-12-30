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Galatasaray'da Göztepe mesaisi başladı

Galatasaray'da Göztepe mesaisi başladı

22:3830/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Göztepe

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