Beşiktaş'ta Özge Özışık imzayı attı

Özge Özışık, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynuyor.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" denildi.
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