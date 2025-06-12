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Beşiktaş'ta Özge Özışık imzayı attı

Beşiktaş'ta Özge Özışık imzayı attı

14:5812/06/2025, Perşembe
AA
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Özge Özışık, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynuyor.
Özge Özışık, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynuyor.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık ile sözleşme yeniledi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" denildi.





#Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
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#Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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