Beşiktaş'ta yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı

Mazbata takdiminin ardından açıklamada bulunan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul oldu. Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu kutluyorum. İyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Divan kurulu başkanı Ürkmezgil ise, "Çok güzel bir an. Herkesin bu duyguyu yaşaması hayalidir. Çocukluğundan bu yana Beşiktaş sevdalısı olarak bu anı yaşayacağımı tahayyül edemezdim. Çok heyecan verici bir şey. Ne kadar becerimiz varsa bütün bunların daha fazlasını Beşiktaş'ım için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız Serdal Adalı ile Beşiktaş için el ele vererek kulübü daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok." diye konuştu.