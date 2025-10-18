Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Boluspor'da yeni teknik direktör Ertuğrul Arslan oldu

Boluspor'da yeni teknik direktör Ertuğrul Arslan oldu

13:0018/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Arslan, Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in teknik ekibinde de yer aldı.
Arslan, Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in teknik ekibinde de yer aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Boluspor, 45 yaşındaki Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile anlaşmaya vardı.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.


Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Ertuğrul Arslan, ardından Antalyaspor A Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Arslan, Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in teknik ekibinde de yer aldı.

#Boluspor
#Ertuğrul Arslan
#Mustafa Er
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Kasım ara tatil ne zaman 2025? 9 günlük tatil ne zaman olacak?