Boluspor'da yeni teknik direktör Ertuğrul Arslan oldu

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Boluspor, 45 yaşındaki Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile anlaşmaya vardı.





Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.



