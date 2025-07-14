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Borussia Dortmund'dan Alanyaspor'a

Borussia Dortmund'dan Alanyaspor'a

11:4514/07/2025, Pazartesi
AA
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Baran Moğultay'ın güncel piyasa değeri 275 bin euro.
Baran Moğultay'ın güncel piyasa değeri 275 bin euro.

Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un oyuncusu Baran Moğultay’ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Alanyaspor, Baran Moğultay’ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.


Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.


Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.






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