Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. Premier Lig’de 20. hafta maçları bugün başlayacak. Ferdi Kadıoğlu’nun forma giydiği Brighton & Hove Albion evinde Arsenal’i konuk edecek. Serie A’da ise bugün toplam 3 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak Cumartesi tüm liglerden günün maç programı…
‘Bugün hangi maçlar var’ sorusu binlerce futbolsever tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplam 8 maç, Premier Lig’de 7 maç ve İtalya Serie A ise 3 maç oynanacak. Portekiz Premier Lig’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica evinde Sporting Braga’yı konuk edecek. 4 Ocak Cumartesi Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve Portekiz Premier Lig günün maç programı haberimizde.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Ocak Cumartesi tüm liglerde günün maç programı şu şekilde;
TRENDYOL SÜPER LİG
13:30 Adana Demirspor v Başakşehir FK
16:00 Antalyaspor v Eyüpspor
19:00 Galatasaray v Göztepe
20:00 Samsunspor v Trabzonspor
1. LİG
13:30 Şanlıurfaspor v Çorum FK
13:30 Yeni Malatyaspor v Boluspor
16:00 MKE Ankaragücü v Keçiörengücü
19:00 Fatih Karagümrük v Pendikspor
İNGİLTERE PREMİER LİG
15:30 Tottenham v Newcastle United
18:00 Crystal Palace v Chelsea
18:00 Southampton v Brentford
18:00 Bournemouth v Everton
18:00 Manchester City v West Ham United
18:00 Aston Villa v Leicester City
20:30 Brighton & Hove Albion v Arsenal
İTALYA SERİE A
17:00 Venezia v Empoli
20:00 Fiorentina v Napoli
22:45 Hellas Verona v Udinese
FRANSA LİG 1
19:00 Saint-Etienne v Reims
21:00 Lille v Nantes
23:00 Lyon v Montpellier
PORTEKİZ PREMİER LİG
18:30 Moreirense v AVS
21:00 Benfica v Sporting Braga
23:30 Boavista v Arouca
İSPANYA KRAL KUPASI SON 32 TURU
17:30 Huesca v Real Betis
18:30 Tenerife v Osasuna
19:30 Almeria v Sevilla
21:00 Barbastro v Barcelona
23:30 UD Logrones v Athletic Bilbao
23:30 Marbella v Atletico Madrid