‘Bugün hangi maçlar var’ sorusu binlerce futbolsever tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplam 8 maç, Premier Lig’de 7 maç ve İtalya Serie A ise 3 maç oynanacak. Portekiz Premier Lig’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica evinde Sporting Braga’yı konuk edecek. 4 Ocak Cumartesi Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve Portekiz Premier Lig günün maç programı haberimizde.