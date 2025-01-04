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Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak Cumartesi tüm liglerde günün maç programı…

Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak Cumartesi tüm liglerde günün maç programı…

11:054/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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4 Ocak Cumartesi günün maç programı
4 Ocak Cumartesi günün maç programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. Premier Lig’de 20. hafta maçları bugün başlayacak. Ferdi Kadıoğlu’nun forma giydiği Brighton & Hove Albion evinde Arsenal’i konuk edecek. Serie A’da ise bugün toplam 3 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ocak Cumartesi tüm liglerden günün maç programı…

‘Bugün hangi maçlar var’ sorusu binlerce futbolsever tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplam 8 maç, Premier Lig’de 7 maç ve İtalya Serie A ise 3 maç oynanacak. Portekiz Premier Lig’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica evinde Sporting Braga’yı konuk edecek. 4 Ocak Cumartesi Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve Portekiz Premier Lig günün maç programı haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Ocak Cumartesi tüm liglerde günün maç programı şu şekilde;

TRENDYOL SÜPER LİG

13:30 Adana Demirspor v Başakşehir FK

16:00 Antalyaspor v Eyüpspor

19:00 Galatasaray v Göztepe

20:00 Samsunspor v Trabzonspor

1. LİG

13:30 Şanlıurfaspor v Çorum FK

13:30 Yeni Malatyaspor v Boluspor

16:00 MKE Ankaragücü v Keçiörengücü

19:00 Fatih Karagümrük v Pendikspor

İNGİLTERE PREMİER LİG

15:30 Tottenham v Newcastle United

18:00 Crystal Palace v Chelsea

18:00 Southampton v Brentford

18:00 Bournemouth v Everton

18:00 Manchester City v West Ham United

18:00 Aston Villa v Leicester City

20:30 Brighton & Hove Albion v Arsenal

İTALYA SERİE A

17:00 Venezia v Empoli

20:00 Fiorentina v Napoli

22:45 Hellas Verona v Udinese

FRANSA LİG 1

19:00 Saint-Etienne v Reims

21:00 Lille v Nantes

23:00 Lyon v Montpellier

PORTEKİZ PREMİER LİG

18:30 Moreirense v AVS

21:00 Benfica v Sporting Braga

23:30 Boavista v Arouca

İSPANYA KRAL KUPASI SON 32 TURU

17:30 Huesca v Real Betis

18:30 Tenerife v Osasuna

19:30 Almeria v Sevilla

21:00 Barbastro v Barcelona

23:30 UD Logrones v Athletic Bilbao

23:30 Marbella v Atletico Madrid



#Süper Lig
#1. Lig
#Premier Lig
#Serie A
#Fransa Lig 1

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