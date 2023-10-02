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Spor

Çağdaş Atan'a Kayseri'de büyük tepki

Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

21:54 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayserisporlu taraftarlar Çağdaş Atan'a sahte paralarla tepki gösterdi.

Kayserisporlu taraftarlar Çağdaş Atan'a sahte paralarla tepki gösterdi.

Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kayserispor taraftarı, 'Kayseri'yi satanı biz de satarız' ve 'Çağdaş Atan'a pembe tezkere' sloganları attı. Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Gün gelir ihanet eden, sadaket ister' yazılı bir de pankart açtı.

#Çağdaş Atan
#Kayserispor
#Süper Lig
37 dakika önce
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