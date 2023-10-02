Çağdaş Atan'a Kayseri'de büyük tepki

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kayserispor taraftarı, 'Kayseri'yi satanı biz de satarız' ve 'Çağdaş Atan'a pembe tezkere' sloganları attı. Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.