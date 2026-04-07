Can Uzun Frankfurt’ta şoku yaşıyor: Albert Riera kriz çıkarttı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta forma giyen genç yıldız Can Uzun, teknik direktörü Albert Riera ile yaşadığı gerilim sonrası takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Krizin fitilini ateşleyen olay ise Köln karşılaşması sonrası yaşandı. Genç oyuncunun 90 dakika boyunca yedek kaldığı maçın ardından konuşan Riera, isim vermeden yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. İspanyol teknik adam, “Topla çok iyi olabilirsiniz ama topsuz iyi değilseniz, benim takımımda oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben komple oyuncular istiyorum. İki görevi de yapmalılar” sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamaların doğrudan kendisine yönelik olduğunu düşünen Can Uzun’un, sözlerden büyük rahatsızlık duyduğu ve moral olarak etkilendiği belirtildi. Genç futbolcunun bu gelişmelerin ardından yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalini ciddi şekilde gündemine aldığı ifade edildi.

Alman kulübünün, Can Uzun’dan uzun vadede yaklaşık 80 milyon euro bonservis geliri hedeflediği ancak olası bir yaz transferinde bu rakamın 40-45 milyon euro seviyelerine kadar düşebileceği konuşuluyor.

Alman basınından BILD’in aktardığı habere göre, taraflar arasındaki gerilim kısa vadede çözülmezse, genç yıldızın geleceği yaz aylarının en çok konuşulan transfer dosyalarından biri olabilir.











