Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golü dakika 78' Varesanovic attı. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte 37 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 35'e yükselten Rizespor 5. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının özetini izlemek için haberin içerisine göz atabilirsiniz.