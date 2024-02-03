|
Spor

Rize'de gol sesi çıkmadı: Konyaspor zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak ligde 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 22 puanla 19. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor - Konyaspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

15:25 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor’u konuk etti.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor’u konuk etti.

Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor - Konyaspor maç özeti haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - Konyaspor maç özetini izlemek için

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 24. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI









#Çaykur Rizespor
#Konyaspor
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çinli elektrikli SUV Skywell ET5'in fiyatı ve özellikleri