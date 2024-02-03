Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor’u konuk etti.
Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor - Konyaspor maç özeti haberimizde.
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 24. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 24. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Çaykur Rizespor
#Konyaspor
#Süper Lig
1 saat önce