Çorum FK play-off finaline hazır

18:3722/05/2026, Cuma
Antrenmandan kare.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK, Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın Çorum'daki hazırlıklarını tamamladı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın Çorum'daki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ter antrenmanı yaptı.

Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kara yoluyla maçın oynanacağı Konya'ya gitmek üzere takım otobüsüyle kulüpten ayrıldı.

Kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, takımı kulüp tesislerinden uğurladı.

Konya'da konaklayacağı otelde kampa girecek kırmızı-siyahlı takım, yarın TÜMOSAN Konyaspor'un tesislerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.




