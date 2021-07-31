Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete Gazoz'u tebrik etti: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, finalde de İtalyan Mauro Nespoli'yi geçerek altın madalyaya uzandı. Bu sonuç, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda aldığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti. Telefon ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. İnşallah seninle Türkiye'de bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu

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