Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Damla Köse ile Mert Nalbant dünya üçüncüsü oldu

Damla Köse ile Mert Nalbant dünya üçüncüsü oldu

13:469/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, tarihi bir başarıya imza attı.
Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, tarihi bir başarıya imza attı.

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 2. gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı.


Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.


Damla ile Mert, 3'üncülük için karşılaştıkları İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 yendi.


Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını aldı.




#Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası
#Damla Köse
#Mert Nalbant
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Huriye Helvacı ve oğlu Osman bulundu mu, aramalarda son durum nedir?