Fenerbahçe maçında duvarları yumruklayıp elini kırdı, kadro dışı kaldı

Ligin 11. haftasında Denizlispor'un Fenerbahçe'ye yenildiği maçın ardından sağ elinde kırık oluştuğu açıklanıp, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtilen Oğuz Yılmaz, kadro dışı kaldı. Oğuz'un Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan alınmasına tepki göstererek soyunma odasında duvarları yumrukladığı ortaya çıktı. Eli bu yüzden kırılan futbolcunun tedavisine başlanırken, yeşil-siyahlı ekipten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tedavisinin ardından U19 takımı ile çalışacak





Oğuz Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşması devre arasında teknik ekibimizin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcumuz Oğuz Yılmaz, bu karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunmuş ve sonucunda el kemiğini kırmıştır. Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 takımımız ile birlikte çalışmalarına devam edecektir" denildi.