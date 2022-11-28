Spor ÖZET | Portekiz-Uruguay 2-0
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ÖZET | Portekiz-Uruguay: 2-0

Dünya Kupası H grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Portekiz, Bruno Fernandes'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantileyen ekip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası özet izle: Portekiz-Uruguay maç özeti ve golleri izle: Fernandes gol izle
Portekizli futbolcuların sevinci.

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2'nci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Lusail Stadı'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Portekiz, 54'üncü dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes, 90+3'üncü dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve Portekiz sahadan bu skorla galip ayrıldı. Uruguay'da Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez 72'nci dakikada Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil olurken; Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Portekiz karşısında süre almadı.

  • H Grubu'nda 2 Aralık Cuma günü Güney Kore-Portekiz ve Gana-Uruguay karşılaşmaları oynanacak.

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