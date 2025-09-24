Yeni Şafak
Elazığspor-Batman Petrolspor maçı seyircisiz oynanacak

11:3124/09/2025, Çarşamba
IHA
Elazığ Atatürk Stadyumu
Elazığ Atatürk Stadyumu

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, pazar günü oynanacak olan Elazığspor-Batman Petrolspor maçı için konuk takım taraftarlarına seyirci yasağı getirdi.

2. Lig Beyaz Grup’un 6. haftasında Elazığspor, pazar günü Batman Petrolspor’u evinde konuk edecek. Elazığspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta Batman Petrolspor taraftarları da Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla tribüne alınmayacak.


Müsabaka 28 Eylül Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.





#2. Lig
#Batman Petrolspor
#Elazığspor
