Spor Yılın Fair-Play hareketine aday Rakip takım taraftarı ayakta alkışladı
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Yılın Fair-Play hareketine aday: Rakip takım taraftarı ayakta alkışladı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçında unutulmayacak bir an yaşandı. Altaylı futbolcu Erhan Çelenk, rakibi Baiano'nun sakatlandığını görünce yüzde yüzlük gol fırsatı yakalamasına rağmen topu taca attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erhan Çelenkten Rizespor-Altay maçında yılın fair-play hareketi
Gökhan Gönül, Erhan Çelenk'in centilmenlik örneği hareketi sonrasında rakibine böyle sarıldı ve teşekkür etti.

Çaykur Rizespor-Altay maçında konuk ekibin futbolcusu Erhan Çelenk Fair-Play ödülünü alabilecek bir harekete imza attı.

Raibi Baiano'nun sakatlanmasının ardından topu taca atan Erhan Çelenk, mutlak gol fırsatını değerlendirmeyi tercih etmedi. Bu hareketin ardından Gökhan Gönül, Erhan Çelenk'e sarılarak teşekkür etti. Rizespor tribünleri de Çelenk'i ayakta alkışladı.

İşte o anlar;

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