Yılın Fair-Play hareketine aday: Rakip takım taraftarı ayakta alkışladı

Çaykur Rizespor-Altay maçında konuk ekibin futbolcusu Erhan Çelenk Fair-Play ödülünü alabilecek bir harekete imza attı.
Raibi Baiano'nun sakatlanmasının ardından topu taca atan Erhan Çelenk, mutlak gol fırsatını değerlendirmeyi tercih etmedi. Bu hareketin ardından Gökhan Gönül, Erhan Çelenk'e sarılarak teşekkür etti. Rizespor tribünleri de Çelenk'i ayakta alkışladı.
İşte o anlar;
👏 Erhan Çelenk, Baiano'nun sakatlığının ardından rakip kaleye çok yakın olmasına rağmen topu dışarı attı! #ÇRSvALT #beINSPORTS pic.twitter.com/k9FNJtmqzF
👏 Erhan Çelenk, Baiano'nun sakatlığının ardından rakip kaleye çok yakın olmasına rağmen topu dışarı attı! #ÇRSvALT #beINSPORTS pic.twitter.com/k9FNJtmqzF— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 21, 2021