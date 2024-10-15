Ertuğrul Sağlam Kocaelispor'daki hayalini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon başında yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen lider olduklarını söyledi.





Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Sağlam, takımının ligin ilk 8 haftasındaki performansını değerlendirdi.





Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları şöyle:

'Bariz şekilde hakem hatasıyla karşılaştık'

"Pendikspor maçında başlayan, sonrasında Amed'le devam eden, Manisa'yla üstüne koyan, Çorum'da bir kere daha bariz şekilde hakem hatasıyla karşılaştık. Bu kadar net sonucu etkileyen hakem hatalarının yaşandığı bir süreci başka hiçbir takım yaşamamıştır. Baktığınızda sezon başından sonuna birçok takım belki de 4 kırmızı kart yemeyecek. Biz bu 4 kırmızı kartı iki maçta yedik."





'Ligin lideri olmamız bence güzel bir tablodur'

"Baktığımız zaman bu kadar bariz hakem hataları yaşadığımız, sakatlık ve kırmızı kartların vermiş olduğu eksikliklerle yola devam etmemiz, ayrıca Marcao'dan eksik bir şekilde gelinen bu noktada takımın 16 puanla ligin lideri olmamız bence güzel bir tablodur. İyi bir başarıdır."

'Süper Lig hayalini kuruyordur'

"Bugün belki biz lideriz ama işte 11. ve 12. takım bile Süper Lig hedefi içerisinde. Süper Lig hayalini kuruyordur. Daha sezonun başındayız, rakiplerimiz gerçekten zorlu. Bunun yanında işte mücadele ettiğimiz, karşılaştığımız zorlukları da göz önünde bulundurduğumuz zaman zorlu bir ortamda bizim bundan sonraki süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde birbirimize sarılarak geçirmeliyiz."





'Hepsi bizim için bir değer'

"Bu oyuncuların hepsi bizim tercihimiz. İnişleri çıkışları olacak, kötü günleri olacak, zaman zaman performans düşüklükleri olacak ama şunu unutmasınlar hepsi bu şanlı armayla bezenmiş Kocaelispor formasını giyiyor ve Kocaelispor camiasını temsil ediyor. Hepsi bizim için önemli, hepsi bizim için bir değer."



















