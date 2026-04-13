Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erzurum’da korkutan anlar: Ambulansla sahadan çıkarıldı

18:3313/04/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kaleci Orbanic'in tedavisinin yapıldığı an.
Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor FK ile Boluspor arasında oynanan maçta kaleci Matıja Orbanic sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyon, sahada endişe dolu anlara neden oldu. Erzurumspor FK kalecisi Matıja Orbanic, girdiği bir pozisyonun ardından sakatlanarak yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği tecrübeli kalecinin durumunun ciddiyeti üzerine sahaya ambulans çağrıldı. Orbanic, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


#Trendyol 1. Lig
#Erzurumspor FK
#Matıja Orbanic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
