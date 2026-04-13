Erzurum’da korkutan anlar: Ambulansla sahadan çıkarıldı

Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor FK ile Boluspor arasında oynanan maçta kaleci Matıja Orbanic sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyon, sahada endişe dolu anlara neden oldu. Erzurumspor FK kalecisi Matıja Orbanic, girdiği bir pozisyonun ardından sakatlanarak yerde kaldı.
Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği tecrübeli kalecinin durumunun ciddiyeti üzerine sahaya ambulans çağrıldı. Orbanic, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.