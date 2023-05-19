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Spor

Eski başkan Mehmet Sepil'e yeni görev

Göztepe Spor Kulübü bünyesindeki amatör branşların yönetiminin Mehmet Sepil başkanlığında gerçekleşeceği bildirildi.

17:35 . 19/05/2023 Cuma
AA
Mehmet Sepil

Mehmet Sepil

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 17 amatör branşta faaliyet gösteren kulübün, Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.


Göztepe'nin tüm amatör branşların yönetiminin, yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil başkanlığında gerçekleşeceğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"1000'in üzerinde gencimize ev sahipliği yapan Göztepe'miz farklı branşlardaki milli sporcuları ile ülkemizi temsil etme gururuna erişmektedir. Cimnastik ve okçuluk branşında Ferhat Arıcan ve Yasemin Ecem Anagöz'ün katılımı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda büyük bir gurur yaşayan kulübümüz 2024 Paris Olimpiyatları'nda da bu başarısını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Tanıtımı gerçekleşen Amatör Branşlar İnciraltı yerleşkesi ile bu alanlardaki faaliyetlerimiz çok daha sürdürülebilir bir yapıya bürünecektir. Tesisimiz, genç nüfusu sporla buluşturma ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma noktasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Yeni tesisimizde yetiştireceğimiz sporcular, ev sahipliği yapacağımız gençlerimiz için şimdiden çok heyecanlıyız."







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