Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen Gençlerbirliği başkanlığına aday oldu

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişmiş, farklı kulüplerde ve milli takımda birçok başarıya imza atmış eski futbolcular Uğur Boral, Tarık Daşgün ve Serkan Balcı katıldı. Murat Şamil Şen, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda projelerinden bahsetti. Gençlerbirliği'nin geleceğini yeniden inşa etmek istediğini söyleyen Şen, “Kulüpte son zamanlarda finansal sorunlar, idari zafiyetler ve kurumsal disiplinsizlik yaşanıyor. Seçilmemiz halinde camianın çocuğu olmuş bir teknik direktör ve yardımcıyı takımın başına getireceğiz” diye konuştu.