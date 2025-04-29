Tire 2021 FK ligde Play-Off sınavında

Ligde son 4 maçını kazanıp, son 9 müsabakada; 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Tire temsilcisi normal sezonu 48 puanla 5'inci sırada, 49 puan toplayan Silivrispor ise 4'üncü basamakta tamamladı. Tire 2021 FK bu sezon rakibine deplasmanda ve evinde 3-1'lik skorlarla boyun eğdi.

Silivrispor ise ligdeki son 3 maçını kaybetmesine rağmen Play-Off'a kalmayı başardı. Bu sezon ilk kez profesyonel ligde mücadele eden sarı-kırmızılı Tire ekibi, 2'nci Lig'e yükselmeyi hedefliyor.