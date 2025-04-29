Altay'ın borçları başına bela oldu: 880 milyon TL'ye ulaştı

Toplam borcu 880 milyon TL'ye ulaşan Altay'ın içinde bulunduğu durum camiayı ve taraftarları karamsarlığa sürükledi. Siyah-beyazlılar, kulübün kurtuluşunun şirketleşme yoluna gitmekten geçtiğine inansa da yaklaşık 1 yıllık süreçte güvenilir bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle mali sıkıntılar aşılamadı. Önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Transfer yasağı süren Altay'ın mevcut kadrosu güven vermedi.

Altay'ın son olarak FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezası, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'in alacakları nedeniyle uygulandı. Siyah-beyazlıların 2020-21 sezonunda kadrosuna kattığı Amorim, 1'inci Lig'de 2 maçta, kupada ise 1 müsabakada toplam 150 dakika forma giydi. Dava sonucu İzmir temsilcisi Amorim'e 466 bin Euro alacağının yanı sıra ek ceza olarak 20 bin İsviçre Frangı borçlandı. Altay'ın yaklaşık 21.5 milyon TL ödeme yapmak zorunda olduğu Amorim oynadığı dakika başına 143 bin TL kazanç elde etti. Altay'ın geçen sezon eski oyuncusu Al Hassan'ın kulübüne olan yetiştirme bedeli borcu nedeniyle 6 puanı silinmişti. İzmir ekibinin yerlilerle birlikte 50'nin üzerinde oyuncuyla davası sürüyor.