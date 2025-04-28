FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası

FIFA
2. Lig ekiplerinden Altay, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldı. 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.
Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.
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