Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası

FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası

17:1028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
FIFA
FIFA

2. Lig ekiplerinden Altay, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldı. 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.


Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.







#FIFA
#Altay
#Nesine 2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi