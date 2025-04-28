Altay’ın bu sezon tesellisi genç oyuncular oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bulunan ve geçtiğimiz hafta 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Altay, 33. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor’a konuk olurken, İzmir ekibi, rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar kadrosunu büyük ölçüde değiştirerek kaleci Ozan Özenç, sol bek oyuncusu Özgür Özkaya ve forvetler Murat Uluç ile Deniz Kadah gibi tecrübeli isimler Isparta’ya götürmedi. Isparta 32 Spor karşısında Teknik Direktör Gökhan Karaaslan bitime 1 hafta kala sezon içerisinde fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları oynattı.