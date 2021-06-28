EURO 2020'nin en büyük sürprizini İsviçre yaptı: Fransa'yı kupanın dışına ittiler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Son derece şuursuz bir düşünce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik burada yaptığı konuşmada Marmara Denizi'nde görülen müsilaj problemine ilişkin, "6 bin 738 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 26 işletmeye faaliyetten men ve 14 milyon lira ceza verilmiştir." dedi. AB Liderler Zirvesi sonucunda yayımlanan raporda Türkiye'nin karşısına olumsuz bir tablo çıktığını ifade eden Çelik, "Diyalog istiyorsanız ve bu konuda samimiyseniz, gelin 23 ve 24'üncü fasılları açın, konuşalım." şeklinde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrenciler" üzerinden yalan siyasetine de değinen AK Parti Sözcüsü, "Yalanı tekrarlamak son derece tehlikeli" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Milli güvenlik sorunu" ifadelerini de değerlendiren Çelik, "Son derece şuursuz bir ifade" dedi. İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar...