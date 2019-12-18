TBL

Euroleague hatasını kabul etti

Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın son pozisyonunda Nando De Colo’ya yapılan harekete faul çalınmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin aleyhine hata yaptığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe Beko Euroleague'de 10 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko Euroleague'de 10 puan ile 15. sırada yer alıyor.

THY Euroleague’in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’a 81-78 mağlup oldu.

Euroleague yönetimi, maçın son anlarında sarı-lacivertlilerin Fransız basketbolcusu Nando De Colo’nun attığı 3’lük atışı sonrasında çalınmayan faul için açıklamada bulundu.

Euroleague’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Panathinaikos’lu basketbolcu Tyrese Rice’ın De Colo’ya temasının faul olduğu ve hakemlerin yanlış karar verdiği ifade edildi.

  • Bu pozisyon bir hakem hatası olduğu için herhangi bir değişiklik ya da yaptırım olmayacak.

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