Spor Bursapor-Tuzlaspor maçında unutulmayacak gol 9 kişiyle 3 puanı aldılar
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Bursapor-Tuzlaspor maçında unutulmayacak gol: 9 kişiyle 3 puanı aldılar

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Bursaspor sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. Maçı 9 kişi tamamlayan konuk ekip, Okwuchukwu Ezeh'in 87'nci dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezeh gol izle: Bursaspor-Tuzlaspor gol izle
Ezeh attığı golle 1. lige damga vurdu.

Bursaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta

2'nci dakikada Samet Asatekin, yaklaşık 35 metreden vurdu. Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk son anda topu kornere çeldi.

9'uncu dakikada Tuzlaspor defansının hatasını iyi değerlendirerek topu kapan Joao Pedro, yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada Burak Altıparmak yaptığı presle aldığı topu ceza sahasında bulunan Namiq Alasgarov'a çıkarttı. Kale önünde yer alan Namiq, topun bir adım arkasında kalması üzerine mutlak gol pozisyonundan yaralanamadı.

25'inci dakikada Ezeh, uzun süre sürdüğü topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Defansın müdahalesiyle top kalenin yanından kornere gitti.

31'inci dakikada İsmail Yüksek, kaleyi uzaktan yokladı. Top kalecinin üstüne giderken, Bursaspor bu pozisyondan yararlanamadı.

44'üncü dakikada Enver Cenk Şahin, ceza sahasına sağ çaprazdan iyi sarktı. Ancak vuruşu aynı etkide olmayınca top kaleci Tuzlaspor kalecisi Emre Koyuncu'da kaldı.

İkinci yarıda Tuzlaspor önemli bir pozisyon yakaladı. 47'nci dakikada Ezeh, üst üste yaptığı çalımlar sonrası kaleyi gördü. Sert vuruşu az farkla auta gitti.

59'uncu dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Tuğbey Akgün, yere düşmesine rağmen topu kontrol etti ve kaleciyi çalımlayarak topu kaleye gönderdi. Ancak Tuslaspor'un defans oyuncusu İsmail Konuk, kale önünde topa müdahale ederek mutlak golü engelledi.

84'üncü dakikada Yusuf Türk'ün ceza sahası içinden vurduğu şut kalenin üstünden auta gitti.

GOL!

  • 87'nci dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Ezeh, yaklaşık 40 metreden kaleci Erhan Erentürk'ün açık olduğunu görünce düzgün bir vuruşa topu ağlara gönderdi. 0-1

90+1'inci dakikada kale önünde topla buluşan Yusuf Türk, topu kalenin solundan dışarıya attı.

  • Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla bitti.

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