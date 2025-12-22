Yeni Şafak
Fatih Tekke'den Gençlerbirliği yenilgisi sonrası oyuncularına eleştiri

22:3722/12/2025, الإثنين
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu ve 11 maç sonra kaybetti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke yenilgiyi değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu ve 11 maç sonra yenilgi yaşadı.


Bordo-mavililer bu sonucun ardından ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamladı. Yenilginin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.


Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu'

"Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı."


'Baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil'

"Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı. Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz."


'Bize yakışan bir durum değildi'

"Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme, yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi. Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım."


'Yapılması gerekenler var'

"Önümüzde Süper Kupa var, transfer süreci var, planlamalar var, yapılması gerekenler var. Tablo bu. Şunu net söyleyebilirim: Geldiğimiz nokta, beklentilerin üzerinde. Ben de buna katılıyorum. Ama işleri bu şekilde tamamlayamayız. Daha doğru, daha disiplinli ve daha dikkatli olmak zorundayız."




