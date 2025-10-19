Yeni Şafak
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | Canlı skor - Canlı sonuç

17:0419/10/2025, воскресенье
Fenerbahçe'de sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.
Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Şansalan düdük çalacak.


Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 16 puan topladı ve 4. sırada konumlandı. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek.


FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Cezalı Milan Skriniar, tedavileri devam eden Ederson, İrfan Can Eğribayat ve sakatlıktan yeni çıkan Jhon Duran ile Mert Hakan Yandaş takımlarını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En‑Nesyri.
Fatih Karagümrük:
Grbic, Atakan, Muhammed, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Berkay, Tiago, Larsson, Gray.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

