Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 16 puan topladı ve 4. sırada konumlandı. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek.

Cezalı Milan Skriniar, tedavileri devam eden Ederson, İrfan Can Eğribayat ve sakatlıktan yeni çıkan Jhon Duran ile Mert Hakan Yandaş takımlarını yalnız bırakacak.