Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Anderson Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio kaydetti. Karagümrük'ün tek golü 59. dakikada Serginho'dan geldi.





Konuk ekipte Jure Balkovec, 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren sarı-lacivertliler, puanını 19 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Karagümrük 3 puanla son sırada yer aldı.





Fenerbahçe bir sonraki hafta deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.





FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12' Marco Asensio'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Edson Alvarez'in kafa vuruşunda Ivo Grbic topa hakim olmayı başardı.

23' Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşla kaleci Ivo Grbic ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

35' Jure Balkovec'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen David Fofana'nın kafa vuruşunda Tarık Çetin topu kornere çelmeyi başardı.

41' Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Marco Asensio, ön direkten yakın köşeye yaptığı vuruşla topu Ivo Grbic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

42' Marco Asensio'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Ivo Grbic topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

49' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda Ivo Grbic topu uzaklaştırmayı başardı.

59' Fatih Karagümrük, Serginho'nun golü ile maçta farkı bire indirdi. Daniel Johnson'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Serginho, sağ çaprazdan yakım köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.

62' Sam Larsson'un defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan David Fofana'nın, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

72' Ahmet Sivri'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Tarık Çetin topu uzaklaştırmayı başardı.

83' Balkovec Szymanski'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.





FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



