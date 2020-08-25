TRANSFER

​Fenerbahçe transfer haberleri: Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti

Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Malang Sarr, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz kulübünün Malang Sarr'ı gelişimi için kiralamayı düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malang Sarr'ın güncel bonservis değeri 16 milyon euro olarak biliniyor.

Malang Sarr'ın güncel bonservis değeri 16 milyon euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tuttu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz kulübü, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. Geride bıraktığımız sezonda Nice formasıyla 20 maça çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol kaydetmişti.

  • Malang Sarr'ı Fenerbahçe ve Chelsea dışında Barcelona'da yakından takip ediyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda, Barcelonalı yöneticilerin Sarr ile görüştüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncuyu sadece Fenerbahçe değil, Barcelona ve Chelsea'de kadrosuna katmak istiyor.Sky Sports'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Malang Sarr'ı transfer etmek ve daha sonra da oynayıp gelişebileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor. İngiliz ekibi bu konuda 21 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor.Geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yöneticilerle de bir araya geldiği iddia edilen Sarr için Fenerbahçe'de nabız yoklamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, hem Chelsea hem Barcelona hem de Fenerbahçe oyuncuyu ellerinden kaçırmak istemiyor.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET)Fenerbahçe'de imza şov devam edecek

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
PSG taraftarları Paris sokaklarını birbirine ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.