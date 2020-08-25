Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tuttu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz kulübü, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. Geride bıraktığımız sezonda Nice formasıyla 20 maça çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol kaydetmişti.

Malang Sarr'ı Fenerbahçe ve Chelsea dışında Barcelona'da yakından takip ediyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda, Barcelonalı yöneticilerin Sarr ile görüştüğü iddia edilmişti.