Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Marko Arnautovic mesaj gönderdi

Transfermarkt verilerine göre Marko Arnautovic'in güncel bonservis değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gözünü, Avusturyalı oyuncu Marko Arnautovic'e çevirdi. Her iki ekipte 32 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Fenerbahçe ve Beşiktaş bu transferde yalnız değil. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna da Marko Arnautovic'in peşinde.

Güvence verdi

İtalyan basınında yer alan habere göre Avusturyalı golcü ve menajeriyle görüşen Bologna yönetimi, Arnautovic'i ikna etti. Bonservisi Shanghai Port'ta bulunan 32 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendisini istemesine rağmen, Bologna'ya güvence verdiği ve olumlu mesaj gönderdiği iddia edildi.

Çin kulübüyle görüşmelerini sürdüren İtalyanların kısa zaman içerisinde transferi bitirmek istediği ve Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu transferi oldukça çok istediği kaydedildi.

REKLAM

İtalyan basınında yer alan haber

Vitor Pereira'nın öğrencisi

Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdan önce Shanghai Port'u çalıştırıyordu. Tecrübeli hoca Shanghai'ye Çin Süper Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu yaşatmıştı. Ayrıca Vitor Pereira'nın son yılında takımda Marko Arnautovic de bulunuyordu.

8 Temmuz 2019 yılında West Ham'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marko Arnautovic, bu sezon 4 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

SPOR Vitor Pereira'nın hedefindeki golcü belli oldu: Eski öğrencisini istiyor

SPOR Arnautovic özür diledi: "Ben ırkçı değilim"