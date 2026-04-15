Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Rizespor maçında oynaması zor

19:3615/04/2026, Çarşamba
Fenerbahçe Rizespor'u mağlup etmesi halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürürken sakatlıklar can sıkıyor. Marco Asensio’nun ardından yıldız isminde forma giyememe ihtimali gündemde.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 17 Nisan Cuma günü Kadıköy’de oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler tempoyu artırdı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri üzerinde durdu.

İki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamlandı. Teknik heyetin özellikle maç planı üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan isimlerin durumu da netleşmeye başladı. Marco Asensio’nun tedavisi sürerken, İsmail Yüksek yeniden takımla çalışmalara katıldı. Milan Skriniar ise bireysel program dahilinde sahada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde Asensio’nun ardından Skriniar’ın da Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyebileceği konuşuluyor. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Slovak savunmacıya özel bir idman programı uygulandığını belirterek, “Onu da koruyarak devam edildiğini söylediler. Skriniar’ın da Rizespor maçında olmayabileceği düşüncesindeyim. Maç günü karar verilir ama oynamazsa kimseye sürpriz olmasın.” ifadelerini kullandı.




#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Çaykur Rizespor
