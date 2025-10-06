Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları başladı

14:576/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.


Dün Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçına ilk 11 başlayan ve 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.






#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?